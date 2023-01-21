'Забудьте об этой одежде': стилист назвала вещи, которые являются 'врагами женской фигуры'

Некоторые привычные вещи могут визуально добавить вашей фигуре "лишних килограммов", "уменьшить ноги" или скрыть талию. Поэтому стилист Катрин Дойл в своем Инстаграме решила дать советы женщинам, какую одежду следует убрать из гардероба, чтобы она не портила внешний вид.

Эксперт рассказала об одежде и некоторых "приемах, которые могут испортить даже самую идеальную фигуру". Она подчеркнула, что ее сообщение для тех, "кто хочет в любом своем образе выглядеть женственно, подчеркивая все свои предпочтения, а не скрывая". ⠀

"Семь врагов женской фигуры", по мнению Дойл, следующие:

Брюки или юбки с заниженной талией: такие вещи визуально укорачивают ноги, делают длиннее туловище. Такая одежда подойдет только высоким женщинам.

Джинсы slouchy: их нужно носить не спущенными на бедра, а подтянутыми вверх, чтобы сузить талию и сделать более широкими бедра.

Укороченная юбка или брюки светлых тонов и верх контрастного цвета: лучше верх заправить, чтобы "получить правильные пропорции".

Комбинезоны: откажитесь от моделей свободного кроя, с отвисшей маткой. Комбинезон лучше выбрать приталенный.

Платье-мешок: девушкам "плюс-сайз" лучше отказаться от безразмерных балахонов, потому что они еще больше "разнесут" фигуру. Лучше, чтобы платье прилегало к талии.

Тонкий трикотаж: он "невыгодно" прилегает к фигуре. Поэтому лучше верх выбрать из более плотных тканей.

Футболка наверх юбки: она скрывает талию, "укорачивает ноги" (если это не мини). Если же футболку заправить, то вы сможете значительно улучшить фигуру.

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