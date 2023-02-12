Забудьте об этом пустяке навсегда: 3 простых способа найти край скотча в секунду

Скотч – чрезвычайно полезное изделие, имеющее множество функций. Многим хорошо знакома эта мелкая неприятность, когда никак не удается найти конец у скотча. На такое простое действие можно потратить слишком много времени, лишних усилий и нервов.

Если скотч или изолента очень тонкая и липкая, то эту линию трудно обнаружить сразу. Поэтому следует знать несколько простых советов, которые позволят вам навсегда забыть об этой проблеме.

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Быстро найти край в скотче помогут простой карандаш, маркер или фломастер черного или темного цвета. Проведите карандашным грифелем или маркером по поверхности скотча. Так места стыка вы найдете мгновенно, потому что оно потемнеет, поскольку частицы графита прилипнут к остаткам клейкого вещества на линии отрыва. После чего следует просто подцепить скотч; Возьмите немного муки, толченого мела, соды или другого порошка. Опустите палец в муку и проведите по рулону. Край скотча можно будет заметить по белой линии, как и по предварительному способу. Мука скопится на месте стыка; Чтобы каждый раз не тратить время, не ломать ногти, не портить нервы и скотч, закрепите на конце липкой ленты небольшой предмет. Это может быть монетка, канцелярская скрепка, кусок картона. Еще проще – каждый раз загибать свободный кончик вдвое, чтобы он торчал над поверхностью скотча. Так вам не нужно будет каждый раз искать этот край.

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