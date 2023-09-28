Забудьте об уксусе: хозяйки объяснили, чем и как на самом деле нужно мыть окна, чтобы не было разводов

Окна могут выглядеть неэстетично, если они грязные, но если очистить их неправильно, это может привести к разводам. Чтобы избежать этого совсем не обязательно использовать народные рецепты с уксусом.

Есть простой бытовой метод, очищающий окна без разводов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Хозяйке советуют мыть окна смесью средства для мытья посуды и воды. Смешайте их и разбрызгивайте на окна пульверизатором.

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В свою очередь Дин Скотт, профессионально моющий окна, отметил, что стоит забыть мифы об уксусе и использовать средство для мытья посуды и тряпку из микрофибры.

Средство для мытья посуды является основным продуктом в каждом доме. Однако важно использовать тряпку именно из микрофибры во избежание разводов.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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