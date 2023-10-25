Забыл пароль: американец не может снять биткоинов на 200 миллионов долларов (видео)

Американский программист Стефан Томас не может получить доступ к своему биткоин-кошельку, где лежит криптовалюты на 200 миллионов долларов. Он также отказывается от услуг экспертов по кибербезопасности Unciphered, которые заявили, что могут получить доступ к его сбережениям.

Как сообщает IFLScience, в 2011 году Томас создал анимационное видео о биткоинах, за которое получил вознаграждение 7002 ВТС. В то время монеты стоили всего около 2 долларов каждая, но сейчас они стоят более 34 000 долларов. Таким образом, биткоины Томаса стоят более 238 миллионов долларов.

Томас хранил биткоины на зашифрованном жестком диске IronKey, имеющем 10 попыток ввода пароля. Томас забыл пароль и у него осталось всего две попытки.

Компания Unciphered заявила, что она разработала метод взлома жестких дисков IronKey, работающего с устройствами, выпущенными до 2017 года. Фирма продемонстрировала свой метод журналисту Wired, попросив его установить пароль, который они направили ему на следующий день.

Читайте также: Собирал деньги для боевиков ОРДЛО: СБУ заблокировали криптогаманец "волонтёра" из РФ

Unciphered связалась с Томасом, но он отказался от их помощи, поскольку работает с двумя другими командами, которые также пытаются сломать его кошелек.

"Я уже работал с другими экспертами над восстановлением, поэтому больше не имею права вести переговоры с кем-то новым", — сказал Томас.

"Вполне возможно, что нынешняя команда может решить передать субподряд Unciphered, если они считают, что это самый лучший вариант. Нам придется подождать и посмотреть", – добавил он.

Если Томас не сможет получить доступ к своему кошельку, он потеряет более 200 миллионов долларов.

Напомним, UAportal исследовал самые распространенные фейки, которые разжигают с умом относительно криптовалют, и подготовил точную информацию, как им противостоять.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!