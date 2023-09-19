Зачем экономные хозяйки засыпают стиральный порошок в носки: хитрый лайфхак

Опыт показывает, что использование стирального порошка россыпью не является наиболее экономичным вариантом. Конечно, капсулы также могут обойтись дорого.

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"Апостроф" дает советы по эффективному использованию стирального порошка и избеганию переплат, используя для этого обычный носок.

Использование этого метода позволит экономить стиральный порошок, избегать разводов и пятен на вещах и снизить затраты на каждой стирке. Это простой и эффективный способ сделать стирку более экономичной и эффективной.

Вместо того чтобы засыпать стиральный порошок в соответствующий отсек загрузочного лотка машинки или даже в мерный стакан для загрузки барабана, можно попробовать этот несложный трюк с носком.

Возьмите небольшое количество стирального порошка. Насыпьте этот порошок в носок носка. Завяжите носок с порошком так, чтобы образовался маленький "мешочек". Положите этот мешочек со стиральным порошком вместе с бельем в барабан стиральной машины.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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