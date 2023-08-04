Зачем хранить авокадо в морозилке: вы будете удивлены
Часто авокадо продаются в магазинах недозрелыми или слишком мягкими. Бывает так, что зеленый авокадо созревает дома очень быстро, а потом портится. Выбрасывать такой дорогой фрукт жалко, поэтому мы с novyny.live подскажем вам, как сохранить авокадо подольше.
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Заморозка в морозильной камере
Авокадо можно замораживать в морозилке в герметичном пакете или контейнере.
При температуре от –15 градусов фрукт может сохраняться полгода.
Отметим, что повторно замораживать авокадо нельзя.
Замораживать можно даже недозрелое авокадо: после разморозки он станет мягким, как спелый плод.
Таково авокадо, ведь заморозка избавляет его от ворсинок внутри фрукта.
Напомним, мы уже писали, как быстро размягчить авокадо.