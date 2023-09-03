Зачем класть лук в комнатах во время строительных работ

Как избавиться от запаха краски во время строительства

Во время проведения ремонтных работ в помещениях часто используют краску, и не всегда вызывает запах, что может создавать дискомфорт из-за острого аромата. Извлечь этот запах обычно занимает время, иногда даже несколько дней. Однако существует трюк, который может способствовать выветриванию запаха краски значительно быстрее и этим трюком является использование лука.

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Запах краски признается отрицательным для здоровья, поскольку он может вызвать тошноту, головную боль, головокружение и аллергические реакции, пишет kirpi4ik. Поэтому важно максимально быстро избавиться от этого аромата. Мало кто знает, но лук может быть полезен в этом процессе.

Как избавиться от запаха краски в помещении:

Вентиляция: Начните с открытия всех окон и межкомнатных дверей настежь на сутки. В течение этого времени неприятный запах должен выветриться, и еще не высохшие места окончательно высохнут. Использование лука: Лук имеет особенность поглощать другие ароматы и можно использовать этот метод для избавления помещения от запаха краски. Важно выбрать лук белых или желтых сортов. Разрежьте луковицы большого или среднего размера надвое и разложите их по одной на тарелки или подставки срезом вверх. Расположение лука Поставьте тарелки с луком у стен и в центре помещения, где чувствуется аромат краски, и оставьте их в течение некоторого времени. В некоторых случаях это может занять только одну ночь. После окончания процедуры выбросьте лук и не используйте его для приготовления пищи.

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