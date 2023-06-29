Зачем класть мыло и носок в бачок унитаза: полезный лайфхак

Как избавиться от плохого запаха из унитаза с помощью мыла в носке

Туалетные помещения нуждаются в особом внимании, поскольку каждое использование может оставлять неприятные запахи, которые распространяются по всему дому. Но есть простой и эффективный способ решить эту проблему без необходимости использовать дорогостоящие химические средства.

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Вместо того чтобы запасаться разными освежителями и дезодорантами, которые не всегда эффективны, мы предлагаем вам простой трюк с помощью ароматного мыла.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Возьмите старый носок и вложите в него кусок ароматного мыла по вашему выбору; Разрежьте мыло ножницами таким образом, чтобы образовался мешочек с мылом, связав его узлом. Остаток ткани завяжите в узел, чтобы создать кольцо, через которое можно затем подвесить ароматизатор; Прикрепите полученный ароматизатор внутри смывающегося бачка туалета.

Этот простой трюк обеспечит очищение и освежение туалета после каждого посещения без необходимости использования химических средств.

Напомним, ранее мы писали о том,как очистить и продезинфицировать туалет мылом и лимоном

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