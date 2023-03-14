Зачем класть полиэтиленовый пакет в машинку во время стирки

Есть интересный лайфхак, который заключается в том, что стоит положить полиэтиленовый пакетик в стиральную машину вместе с вещами. На первый взгляд, это может показаться странным, однако это может помочь сделать вещи чище и даже сэкономить стиральный порошок.

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Преимуществ использования полиэтиленового пакетика в стиральной машине несколько. Во-первых, он может помочь в сборе загрязнений, потому что он привлекает к себе все волосы, ворс и другие частицы. Во-вторых, он может экономить порошок для стирки, поскольку в процессе кручения барабана моющее средство растворится отлично.

Для получения наилучшего результата важно использовать полиэтиленовый пакет без надписей или рисунков, а также сохранять температуру воды не выше 40 градусов Цельсия. Прозрачный пакет, достаточно большой и тонкий – является лучшим вариантом для достижения желаемого эффекта.

Использование полиэтиленового пакетика в стиральной машине может быть очень полезным. Он поможет сохранить чистоту вещей и сэкономить стиральный порошок, поэтому стоит попробовать этот лайфхак и увидеть, какие результаты он принесет.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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