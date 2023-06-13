Зачем класть свежую клубнику в соленую воду: полезный лайфхак

В летний период многие радуются вкусу свежих клубники, но в социальных сетях появился необычный тренд – погружение этих ягод в соленую воду. Однако причина этого явления не так аппетитна, как можно было бы ожидать.

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Почему нужно погружать клубнику в соленую воду

Иногда в наших фруктах и ягодах могут появляться насекомые и не только на поверхности, но и внутри. В социальных сетях распространяются видео, на которых люди погружают клубнику в соленую воду, а через некоторое время из нее вылизываются небольшие черви.

Многие перед тем, как отведать фрукты и ягоды, моют их под струей воды. Однако для того, чтобы убедиться, что клубника внутри тоже чистая, нужно несколько больше усилий.

Процесс очень прост: наполните миску водой и добавьте соли. После растворения соли опустите клубнику в воду. Затем оставьте ягоды пропитываться в течение нескольких минут или даже полчаса. Червячки и другие мелкие насекомые вылезут из клубники и останутся в соленой ванне, тогда ягоды будут готовы к употреблению.

Раньше мы писали о том, как сделать вкусный и полезный клубничный компот на зиму.

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