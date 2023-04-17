Как убрать запах рыбы на кухонных предметах после ее приготовления: простые советы

Приготовление рыбы на дому может быть неприятным занятием, ведь характерный запах, распространяющийся в помещении, нравится далеко не всем. Но не стоит огорчаться, поскольку существуют простые способы, которые помогут избавиться от запаха рыбы на кухне.

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Прежде всего, перед тем как готовить рыбу, важно закрыть кухонную дверь и открыть окна для проветривания. Это поможет уменьшить распространение запаха.

Один из эффективных способов убить запах рыбы – использование уксуса. Смешайте 3 столовых ложки уксуса со стаканом воды и поставьте смесь на огонь в кастрюлю на несколько минут до закипания. Затем выключите огонь и оставьте кастрюлю с уксусом в кухне во время приготовления рыбы. Уксусная кислота отнимет неприятный запах.

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Также вы можете использовать цитрусовые или пряности. Вскипятите воду с лимонной цедрой или молотым имбирем, и образующийся пар выступит как природный освежитель воздуха.

Еще один вариант – зажечь свечу, возможно ароматическую, что поможет нейтрализовать запах рыбы. Выберите свечу с приятным ароматом, преобладающим неприятный запах.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от характерного запаха во время приготовления рыбных блюд.

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