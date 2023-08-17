Зачем класть в кожаную обувь картофель: лайфхак для новой и выстиранной обуви

Как растянуть новую и выстиранную обувь с помощью картофеля

Картофель – удивительный овощ, который может быть полезен не только на кухне, но и для решения других бытовых проблем. Одной из таких сфер использования является облегчение дискомфорта, возникающего при ношении новой обуви, особенно если она плотно облегает ногу.

Читайте также: Как часто и при какой температуре нужно стирать постель: полезные советы

Вот небольшой жизненный лайфхак от pixelinform, который может пригодиться тем, кто хочет сделать свою обувь более комфортной.

Подходит для натуральной кожи

Этот метод рекомендован использовать исключительно для обуви, изготовленной из натуральной кожи, так как именно этот материал может хорошо растягиваться.

Как использовать метод

Возьмите две картофелины требуемого размера и очистите их от кожуры. Заверните картофель в бумагу, например, газету или кухонное полотенце. Поместите такой "расширитель" в переднюю часть обуви, где испытываете дискомфорт. Оставьте это на ночь.

Ожидаемый результат

На следующее утро вы заметите, что ваша обувь стала немного шире и комфортнее для ноги. Растянутый материал кожи позволяет снизить давление на ногу, тем самым облегчая ощущение дискомфорта.

Пусть этот простой лайфхак пригодится вам, если вы столкнулись с проблемой неудобной обуви. Теперь, с помощью картофеля, вы сможете сделать ваши любимые пары обуви еще более комфортными и приятными для ношения.

Напомним, мы уже писали о том, как постирать воротник и манжеты рубашки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!