Зачем люди "сидят на дорожку" перед дальней поездкой

Перед тем как закрыть квартиру, проверить розетки и приборы и отправиться в путь, люди часто говорят фразу "присядем на дорожку". Этот древний дорожный ритуал имел свои корни еще в древние времена. С практической точки зрения эта примета помогает сосредоточиться, на минутку расслабиться после суеты и убедиться, что все необходимое собрано в чемодан. Давайте разберемся, что же означает эта традиция.

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С давних пор люди верят в домовых, которые, по поверьям, оберегают дом от неурядиц. Эти существа также следят за порядком и способствуют мирной и слаженной жизни в семье. Одно из объяснений этой приметы связано именно с домовыми.

Наши предки считали, что если хозяева долго покидают свой дом, это может оскорбить и разгневать домового. Садясь на дорожку, хозяева проявляют уважение к этому существу, задабривают его и говорят, что покидают свой дом под его защитой. Таким образом, хороший домовой может внезапно напомнить о забытых вещах, или просто направить хозяев в правильном направлении.

Традиция "приседать на дорожку" уходит своими корнями еще в языческие времена. Люди таким образом пытались защититься от темных сил, чтобы те не преследовали их во время путешествия и не препятствовали. Объяснение этой веры довольно интересно: считалось, что приседая на дорожке, можно обмануть злые силы. Благородные намерения перед отъездом, спокойствие и благоразумие хозяев создавали иллюзию, что они не покидают свой дом, направляя негативную энергию подальше от себя.

С принятием христианства традиция несколько изменилась: перед отправлением в путь начали садиться на дорожку, чтобы помолиться и просить защиты и благословения от Высших Сил. Таким образом люди выражали свою веру и надежду на покровительство во время путешествия.

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