Зачем нагревать новую сковороду: лайфхак от опытных домохозяек

Сковорода – недешевые и часто используемые принадлежности. Поэтому следует знать не только о нюансах ухода за ним, но и о подготовке его к работе. Как продлить срок службы сковороды подскажет UaPortal.

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На новой сковороде есть герметик и временная техническая смазка. Обычная мойка не удалит их, поэтому стоит подойти к этому процессу посерьезнее.

Как подготовить сковороду к использованию

Промойте сковороду с использованием геля для мытья посуды. Затем налейте растительное масло и прожарьте на плите в течение одной минуты. Сковородку с антипригарным покрытием тоже прокалите, но без растительного масла.

После этого охладите, не ускоряя процесс холодной водой. После охлаждения сковороды промойте мягкой губкой и гелем для посуды.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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