Зачем натирать яйца растительным маслом: лайфхак, проверенный временем

Одна простая хитрость, которой пользуются опытные домохозяйки, поможет продлить срок хранения яиц.

Сейчас этот вопрос стал еще более актуален в связи с ростом цен на яйца. Прежде чем положить яйца в холодильник, скорлупу натирают подсолнечным маслом. Зачем это делают, читайте в нашем материале.

Следует отметить, что и домашние, и фабричные яйца лучше хранить в холодильнике или использовать как можно скорее.

В течение какого срока можно хранить яйца:

3 недели – если держать яйца не в холодильнике. Это касается как домашних, так и магазинных яиц. Температура в помещении не должна превышать +10⁰С;

1 месяц – если держать яйца в холодильнике, лучшим местом для этого называют дверцу холодильного шкафа;

3 месяца – если оставить свежие домашние яйца высокого качества в холодильнике.

Чтобы продлить срок хранения яиц в холодильнике, просто нанесите масло на яйцо тонким слоем. Скорлупа должна быть полностью и равномерно покрыта растительным маслом. Это образует защитную пленку и увеличивает срок хранения продукта, как домашнего, так и магазинного.

Раньше мы писали о том, как сделать идеальный жареный или запеченный картофель с хрустящей корочкой извне и мягкой текстурой внутри.

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