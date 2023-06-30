Зачем опытные хозяйки наливают подсолнечное масло в раковину: интересный лайфхак

Как избавиться от неприятного запаха от сантехники с помощью подсолнечного масла

Многие хозяйки сталкиваются с неприятным запахом в ванной комнате, особенно когда они уезжают из дома на длительное время и не пользуются сантехникой, в частности раковиной. Это приводит к образованию налета в сифоне, заседанию бактерий и замедлению слива воды.

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В таких ситуациях необязательно тратить деньги на дорогостоящие химические средства или вызвать мастера. Опытные хозяйки используют простой лайфхак с использованием подсолнечного масла. Если правильно применить этот метод, проблема исчезнет и не появится снова, когда вы покинете дом на длительный период.

Эксперты объясняют, что этот продукт образует защитный слой, предотвращающий распространение неприятного запаха в помещении. Но перед тем, как заливать подсолнечное масло в раковину, убедитесь, что все остальные дела в доме уже выполнены. Затем очень осторожно добавьте небольшое количество масла в сифон раковины. Этот метод поможет защитить помещение от неприятного запаха в течение 3 месяцев.

Однако, прежде чем использовать этот метод, важно выполнить несколько действий:

Откройте сифон и очистите его от грязи, прежде чем заливать масло; Если вы раньше не замечали неприятный запах в помещении, не нужно применять этот защитный слой из масла; Если ваши трубы стары, масло может смешаться с водой, ржавчиной и остатками пищи, поэтому лайфхак с маслом защитит вас от неприятного запаха, но позже может потребоваться специальное средство для прочистки труб. Однако это несложная процедура, поскольку на рынке существует множество таких средств.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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