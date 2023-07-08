Зачем опытные овощеводы используют лимонную кислоту вместе с удобрениями: совет для получения щедрого урожая

В своем новом видео автор украинского YouTube-канала "Полезное TV" рассказал об использовании лимонной кислоты для приготовления подкормки в июле, что поможет получить щедрый урожай огурцов, помидоров и других растений.

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По словам эксперта, часто возникает ситуация, когда хоть удобрения были внесены, но они не обладают желаемым эффектом. Это объясняется тем, что удобрения могут быть в форме, недоступной для поглощения растениями. Хотя налицо, они не дают ожидаемого результата.

По словам автора видео, лимонная кислота полезна для растений и микрофлоры почвы. Она не является полноценным удобрением, но отличным активатором для удобрений, которые были внесены под растения.

Для приготовления подкормки необходимо растворить 1 столовую ложку лимонной кислоты в 10 литрах воды. Во время подкормки подливайте 0,5 литра раствора под одно растение. Рекомендуется проводить такую подкормку дважды за сезон с интервалом в две недели.

Напомним, ранее мы писали о том, как подготовить лук для посадки, чтобы получить богатый урожай.

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