Зачем переставлять и крутить комнатные растения на подоконнике: советы опытных хозяек

Нужно ли переставлять комнатные растения на подоконнике

Комнатные растения могут украсить и освежить пространство. Если вы замечаете, что некоторые из ваших растений изогнуты или растут в одну сторону, следует рассмотреть возможность чередования их положения. В этой статье мы расскажем вам о пользе чередования комнатных растений и простых способах его осуществления.

Читайте также: Можно не поливать месяц: топ-6 бессмертных комнатных растений, с которыми справятся даже дети

В отличие от растений, произрастающих на открытом воздухе, комнатные растения обычно имеют доступ к солнечному свету только с одной стороны – из окна. В результате, они могут начать расти в направлении света, что приводит к перекошенности. Этот процесс, известный как "фототропизм", происходит из-за реакции клеток, растущих в разном темпе в зависимости от доступа к солнечному свету.

"Каждое растение содержит клетки, которые называются ауксинами, и скорость их роста определяет форму растения. Это означает, что одна сторона вашего растения растет выше другой, создавая эффект изгиба и сгибания", – объяснила Лиз Бесслер из Gardening Know How

Один из простых способов решения этой проблемы – чередование положения комнатных растений.

"Вращение" комнатного растения означает просто поворот кашпо или горшка, чтобы изменить направление, в котором они смотрят. Вы можете воспользоваться несколькими разными подходами:

Возвращая горшок с растением на четверть каждый раз, когда вы его поливаете. Поверните горшок, когда заметите, что часть растения растет к солнцу;

Переворачивайте горшок с растением на полоборота каждые два-три месяца. Некоторые растения сразу начнут корректировать свой рост, а другим может потребоваться несколько недель.

Предлагаем узнать, какие комнатные растения могут повредить жителям дома, где они растут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!