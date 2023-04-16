Зачем позади авто вешают маленькое ведерко: приметы и предрассудки

На дорогах Украины часто можно встретить автомобили с маленьким ведерком на корме, на буксировочном крюке или на глушителе. Эта давняя традиция имеет свой символизм и связана с верой в спасение и удачу на дороге, она выступает в роли оберега для водителей. В частности, на грузовиках с фаркопом такие обереги используются также для защиты прицепного устройства от загрязнений и повреждений во время движения.

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Происхождение этой традиции принадлежит иногда конным экипажам, когда ведерко с дегтем использовали для смазки ступицы, которую крепили сзади кареты или телеги. С развитием авто транспорта этот знак перешел и на авто. Первые автомобили имели ведерко наполненное водой для нужд лошадей.

В советское время в автомобилях вода в системе охлаждения вместо тосола и антифриза часто закипала, и водители постоянно долили воду прямо на дороге. Поэтому водители не уезжали без ведерка с водой. Кроме того, в зимний период, когда солярка в автомобиле может замерзать, водители также использовали ведерко с водой для растопки топлива. Еще одним применением ведерка с водой было мытье автомобиля, протирание фар или лобового стекла.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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