Зачем рассаду помидоров поливать йодом: дачники раскрыли секрет

Дачники поделились простым секретом, как сделать так, чтобы рассада помидоров быстрее росла. Для этого требуется несколько капель йода.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дача. Сад и огород". Благодаря этому способу еще и плоды будут значительно больше.

Также йод защитит помидоры от фитофторов. Для этого необходимо сделать раствор из нескольких капель йода, 250 г молока и 1 литр воды.

"Раствор – одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором нужно один раз полить рассаду томатов. От этого увеличится продуктивность и будут больше плоды", – говорится в сообщении.

От фитофторов рассаду нужно опрыскивать каждые 2 недели. Речь идет о растворе с йодом и молоком.

Раствор для опрыскивания: на 10 л воды добавить литр молока и 15 капель йода. Раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы из кустов текло).

Когда нужно сажать томаты для получения рассады

Обычные сроки, когда растения готовы к пересадке – 60-70 дней от появления всходов. Однако нужно принять во внимание несколько моментов:

куда будет высаживать рассада (в открытый или защищенный грунт);

отапливается ли теплица, или нет;

прогноз погоды на весну.

Оптимальными для высадки рассады помидоров на грядки без укрытия есть условия, когда ночные температуры не опускаются ниже +10°С; температура почвы не ниже +10°С – +12°С.

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