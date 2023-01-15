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Зачем рассаду помидоров поливать йодом: дачники раскрыли секрет

Дутик Катерина

Зачем рассаду помидоров поливать йодом

Дачники поделились простым секретом, как сделать так, чтобы рассада помидоров быстрее росла. Для этого требуется несколько капель йода.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дача. Сад и огород". Благодаря этому способу еще и плоды будут значительно больше.

Также йод защитит помидоры от фитофторов. Для этого необходимо сделать раствор из нескольких капель йода, 250 г молока и 1 литр воды.

"Раствор – одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором нужно один раз полить рассаду томатов. От этого увеличится продуктивность и будут больше плоды", – говорится в сообщении.

От фитофторов рассаду нужно опрыскивать каждые 2 недели. Речь идет о растворе с йодом и молоком.

Раствор для опрыскивания: на 10 л воды добавить литр молока и 15 капель йода. Раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы из кустов текло).

Когда нужно сажать томаты для получения рассады

Обычные сроки, когда растения готовы к пересадке – 60-70 дней от появления всходов. Однако нужно принять во внимание несколько моментов:

  • куда будет высаживать рассада (в открытый или защищенный грунт);
  • отапливается ли теплица, или нет;
  • прогноз погоды на весну.

Оптимальными для высадки рассады помидоров на грядки без укрытия есть условия, когда ночные температуры не опускаются ниже +10°С; температура почвы не ниже +10°С – +12°С.

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