Зачем рассыпать соль на пороге: приметы и предрассудки

Раньше соль была дефицитным и очень ценным продуктом, ему издавна приписывали магические свойства. По поверью, соль можно "зарядить" на положительную и отрицательную энергию, а также использовать в качестве защиты или для злых намерений.

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Соль может помочь "очистить мысли" и даже отпугнуть недоброжелателей. В народе верят, что человеку со злыми мыслями соль на пороге буквально "курит ноги". Для этого следует прочесть над ней молитвы и заклинания, направленные на добро. Но проводить такие ритуалы с солью необходимо наедине и в тайне, чтобы вся магия не рассеялась.

Соль могут использовать не только с благими намерениями. Соли приписывают возможность насыщаться разной энергией, плохие люди ее используют для того, чтобы сглазить.

Если вы увидели на своем пороге соль – не думайте о плохом, а просто сметите ее, прочтите молитву и выбросьте сметенную приправу и все, к чему она прикасалась.

Еще одна народная примета говорит: если к вам пришел нехороший человек, после того как он уйдет, следует посыпать солью порог, словно рисуя границу, пересекая которую человек оставляет за порогом весь негатив.

К тому же есть очень практичное объяснение, зачем сыпать соль на пороге. Особенно это актуально для жителей частных домов и первых этажей. Соль используют, чтобы защитить жилье от насекомых с улицы, например, от муравьев или блох, которые попадают в дом с улицы.

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