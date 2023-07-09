Зачем смазывать веник лимонным соком: лайфхак от опытных хозяек

Как избавиться от неприятных запахов во время уборки смочив веник лимонным соком

В поиске способов облегчить уборку в доме, домохозяйки придумывают самые разные трюки. Одним из таких трюков является смазка веника лимоном.

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Лимон – универсальное чистящее средство, которое может быть очень эффективным в удалении упорной грязи, благодаря содержанию лимонной кислоты, сообщает santeplus. Его антибактериальные свойства помогают дезинфицировать помещение и предметы.

Зачем смазывать метлу лимонным соком

Помимо свежего и приятного аромата лимон является ценным средством для уборки и обеспечения чистоты в вашем доме. Просто распылите лимонный сок на швабру или веник перед использованием и дайте ему высохнуть. Этот лайфхак поможет вам избавиться от неприятных запахов и эффективно удалить грязь из вашего помещения.

Цитрусовый фрукт очищает щетину веника и освежает его. Вы сможете легко удалить пыль и грязь, а главное, ваша уборка будет более эффективной благодаря дезинфицированному венику.

Ранее мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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