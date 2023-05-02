Зачем смывать пивные дрожжи в унитаз: полезный лайфхак

Запах из туалета может происходить не только от "естественных потребностей", но и от накипи и известковых отложений. К счастью, существуют простые народные методы, чтобы избавиться от этой неприятной проблемы.

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Один из таких методов – использование пивных дрожжей. Конечно, пивные дрожжи обычно используются на кухне, но они также являются идеальным средством для очистки туалета, без использования коррозионных элементов и консервантов.

Чтобы применить этот метод, вечером нужно растворить маленький кубик пивных дрожжей в стакане кипятка. Когда получаете пушистую консистенцию, нужно просто вылить ее прямо в унитаз и оставить на ночь (по крайней мере, на 8 часов). На следующий день просто смойте в унитазе. Результат – абсолютная чистота и отсутствие противного запаха.

Если у вас нет пивных дрожжей в кубиках, вариант в пакетиках поможет добиться такого же эффекта. Необходимо высыпать дрожжи в чашу, добавив небольшую ложечку сахара и смыть в унитаз, оставив на ночь. С помощью этих простых народных методов вы сможете избавиться от неприятных запахов в туалете быстро и эффективно.

Предлагаем узнать, какие предметы категорически не стоит бросать в унитаз. Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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