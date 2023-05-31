Зачем трясти яйца перед варкой: результат вас удивит

Оказывается, перед варкой яйца нужно трясти. Зачем, расскажет UaPortal.

Удивите всех: Как приготовить маринованные яйца всего за 1 сутки

Если потрясти яйцо, содержимое будет равномерно распределено, заявки почему очистить его будет очень просто. То же будет, если покрутить яйцо на столе.

Основные правила варки яиц

Свежие яйца лучше не варите, а используйте для яичницы или в тесто. Опускайте их в холодную подсоленную воду.

Сколько варить яйца в холодной воде: яйцо всмятку - варить 2 минуты после закипания, убавив огонь; яйцо в мешочек – варить 4 минуты после закипания; яйцо вкрутую – варим 7 минут после закипания, убавив огонь.

Напомним, мы уже писали, почему яйца нужно посыпать солью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !