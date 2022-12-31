'Задает праздничное настроение оккупантам': ВСУ показали, как ведут огонь по врагу из Ми-24 (видео)

Украинские военные из 18-й отдельной бригады армейской авиации показали, как наносят удары по оккупантам. Защитники Украины поделились кадрами своей работы с вертолетов Ми-24.

Видео было обнародовано сегодня, 31 декабря. Об этом сообщили на странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"18-я отдельная бригада армейской авиации задает праздничное настроение оккупантам", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть работу украинской авиации, а именно запуск снарядов с вертолетов. Видео снималось в кабине вертолета.

Точное время и направление ведения боевых действий не сообщаются из соображений безопасности.

Справка:

Ми-24 – советский вертолет поддержки пехоты или ударный вертолет. Концепция Ми-24 предполагала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта.

Украинское войско имеет достаточно большое количество вертолетов Ми-24. Модернизация этих машин является одним из важнейших вопросов решения проблем украинской штурмовой авиации.

Например, технические характеристики одной из модификаций вертолета Ми-24 В:

Полетная масса: 11100 кг;

Экипаж: два человека;

Десант: восемь человек;

Максимальная скорость: 320 км/ч;

Максимальная высота полета: 4500м;

Дальность полета: 750 км;

Вооружение: 12,7-мм четырехствольный пулемет ЯкБ-12,7 (или ГШГ-7,62), ПТКРС, НКРС;

Расход топлива на 1г полета – 800 л.

Ранее экипаж украинского РСЗО M270 доставил рождественские подарки для оккупантов.

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