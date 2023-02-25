Задействовано 18 единиц техники: в Киеве горит предприятие на площади около двух тысяч квадратов (видео, фото)

В Подольском районе Киева 25 февраля разгорелся масштабный пожар. Для тушения привлечено 18 единиц техники.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Горит на площади около 2000 кв. м.

"Пылает на площади около 2000 кв. м. Техника и почти 90 человек спасателей работают, чтобы локализовать пожар", — написал он в своем Телеграм-канале.

Киевляне сообщают в соцсетях, что дым от пожара виден почти во всех районах города. Также слышны звуки взрывов.

"Люди, закрывайте окна в своих квартирах. Звуки взрывов также могут доноситься от места пожара", – пишут киевляне в соцсетях.

В Службе спасения отметили, что информация о пожаре поступила в ГСЧС в 14:37. "Поступило сообщение о пожаре на ул. Кирилловской, 86. Возгорание произошло в одноэтажном складском здании с легковоспламеняющимися веществами, предварительно лакокрасочными материалами. Локализация продолжается на площади около 2 тыс. м. кв. На месте привлечено 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной системы техники и 94 спасателей", – добавили в ГСЧС.

Патрульная полиция Киева из-за пожара перекрыла движение не только на улице Новоконстантиновской, но и полностью перекрыла движение на Нахимова.

Есть ли пострадавшие в результате пожара, пока неизвестно.

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