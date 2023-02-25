Задіяно 18 одиниць техніки: в Києві горить підприємство на площі близько двох тисяч квадратів (відео, фото)

У Подільському районі Києва 25 лютого розгорілася масштабна пожежа. Для гасіння залучено 18 одиниць техніки.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств.палає на площі близько 2000 кв м.

"Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Відео дня

Кияни повідомляють у соцмережах, що дим від пожежі видно майже в усіх районах міста. Також чути звуки вибухів.

"Любі, зачиняйте вікна в своїх квартирах. Звуки вибухів також можуть доноситись від місця пожежі", – пишуть кияни у соцмережах.

У Службі порятунку зазначили, що інформація про пожежу надійшла до ДСНС о 14:37. "Надійшло повідомлення про пожежу на вул. Кирилівській, 86. Займання сталося в одноповерховій складській будівлі із легкозаймистими речовинами, попередньо лакофарбовими матеріалами. Локалізація наразі триває на площі близько 2 тис. м.кв. На місці залучено 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 94 рятувальників", – додали у ДСНС.

Патрульна поліція Києва через пожежу перекрила рух не лише на частині вулиці Новокостянтинівській, а й повністю перекрила рух на Нахімова.

Чи є постраждалі внаслідок пожежі, поки невідомо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!