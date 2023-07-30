Захарова назвала новые целые войны в Украине: 'наши ребята умирают за свободу Африки' (видео)

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оскандалилась новым заявлением о войне в Украине. Она назвала новые цели так называемой "СВО" – это свобода Африки.

Выступая перед африканской делегацией на саммите "россия-Африка" Захарова заявила, что российские военные погибают в Украине "за свободу Африки и всех людей на планете". Она заявила также, что "российско-украинский" конфликт не существует.

Вот дословная цитата из ее выступления: "Вы разве не видите, что наши ребята отдают свою жизнь, не просто говорят, а своими жизнями отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными".

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Потом она добавила: "Когда я слышу о каком-то "российско-украинском конфликте", мне хочется кричать, потому что нет никакого конфликта. Нет, его не было".

По словам Захаровой, россия и Украина вышли из Советского Союза как две суверенные страны, и "не имели никаких претензий".

"Мы подписали все договоренности, Крым всегда был русским с точки зрения населения, которое там было. Там не было людей, которые не разговаривали бы на родном русском языке и не ассоциировали себя с русской историей. Таких не было. Потому что в основном это население было полно связано с Черноморским флотом", – продолжила уверять она.

Затем Захарова добавила: "В течение тридцати лет не было ни одной конференции, ни одного заявления, где бы россия поставила вопрос о претензиях или гипотетической возможности возвращения Крыма".

Ранее мы сообщали, что минобороны россии и пропагандисты отметились циничными заявлениями после массированного ракетного обстрела Одессы.

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