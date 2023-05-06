Займет всего 20 минут: рецепт быстрого торта с ягодами.
Готовый торт поставьте в холодильник на всю ночь для застывания и пропитки. На приготовление этого десерта у вас уйдет минимум времени, но вкусом вы будете довольны.
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Ингредиенты:
– песочное печенье – 200 г.
Для ягодной начинки:
– размороженные или свежие ягоды – 300 г;
– сахар – 20 г;
– лимонный сок – 1 ст. л;
– кукурузный крахмал – 15 г.
Для крема:
– яйца – 2 шт;
– сахар – 100 г;
– щепотка соли;
– кукурузный крахмал – 30 г;
– сметана (от 20%) – 400 г;
– сливочное масло – 75 г;
– шоколад для украшения – 25 г.
Способ приготовления:
1. Смешайте ягоды с сахаром, лимонным соком и крахмалом, поставьте на средний огонь и варите до загустения. Дождитесь охлаждения. ⠀
2. Приготовьте крем: смешайте яйца с сахаром, солью и крахмалом, добавьте сметану и варите до загустения. Снимите с огня, добавьте масло и дождитесь охлаждения.
3. В подготовленную форму выложите слой печенья, крем, ягодную начинку и повторите слои. В конце смажьте кремом и посыпьте шоколадом. Поставьте в холодильник на ночь.
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