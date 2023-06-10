Закуска за 10 минут: рецепт кабачковой намазки
Прекрасный вариант летней закуски : нежная и пикантная кабачковая намазка понравится всем. Она не содержит майонеза, поэтому подходит для людей, соблюдающих диету.
Ингредиенты:
– Кабачки – 450 г
– Томаты – 1 шт.
– Лук репчатый – 1 шт.
– чеснок, зубчики – 1 шт.
– морковь – 1 г
– Зелень – 40 г
– Плавленый сыр – 2 шт.
– Масло подсолнечное – 25 г
– Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
– Приправа "Итальянские травы" – по вкусу
– тостовый хлеб – 4 шт.
Способ приготовления:
1. Помидор опустите в кипяток на 1 минуту, а затем сразу – в холодную воду. Снимите кожу и нарежьте кубиками.
2. Кабачки, лук и чеснок измельчите. Морковь натрите на крупной терке и порежьте зелень.
3. Лук, чеснок и морковь обжаривайте 5 минут на масле на среднем огне.
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4. Добавьте кабачки, жарьте еще 8-10 минут, периодически помешивая. Добавьте помидор, накройте крышкой и тушите несколько минут.
5. Плавленые сырки натрите и смешайте с овощами. Добавьте специи, зелень и перемешайте.
6. Хлеб подрумяньте на сухой сковороде и намажьте намазкой. Подавайте с зеленью.
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