Закуска за 10 минут: рецепт кабачковой намазки

Прекрасный вариант летней закуски : нежная и пикантная кабачковая намазка понравится всем. Она не содержит майонеза, поэтому подходит для людей, соблюдающих диету.

Ингредиенты:

– Кабачки – 450 г

– Томаты – 1 шт.

– Лук репчатый – 1 шт.

– чеснок, зубчики – 1 шт.

– морковь – 1 г

– Зелень – 40 г

– Плавленый сыр – 2 шт.

– Масло подсолнечное – 25 г

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

– Приправа "Итальянские травы" – по вкусу

– тостовый хлеб – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Помидор опустите в кипяток на 1 минуту, а затем сразу – в холодную воду. Снимите кожу и нарежьте кубиками.

2. Кабачки, лук и чеснок измельчите. Морковь натрите на крупной терке и порежьте зелень.

3. Лук, чеснок и морковь обжаривайте 5 минут на масле на среднем огне.

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4. Добавьте кабачки, жарьте еще 8-10 минут, периодически помешивая. Добавьте помидор, накройте крышкой и тушите несколько минут.

5. Плавленые сырки натрите и смешайте с овощами. Добавьте специи, зелень и перемешайте.

6. Хлеб подрумяньте на сухой сковороде и намажьте намазкой. Подавайте с зеленью.

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