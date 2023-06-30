Закуска за 15 минут – рецепт тартара из помидоров
Веганский томатный тартар можно приготовить всего за 15 минут. Это прекрасная закуска: легкая и свежая, которая прекрасно сочетается с мясом и рыбой.
Ингредиенты:
– Томаты – 4 шт.
– лимон, сок – 1/4 шт.
– Петрушка, веточка – 1 шт.
– Базилик, веточка – 1 шт.
– оливковое масло – 1 ст. л.
– чеснок, зубчики – 0.5 шт.
– Соль – по вкусу
– уксус бальзамический – 1 ст. л.
– Лук красный репчатый – 0.5 шт.
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Способ приготовления:
1. Помойте и высушите помидоры и с помощью вилки и острого ножа нарежьте небольшими кубиками.
2. С помощью сита отожмите лишнюю жидкость. Переложите процеженные кубики томатов в большую миску.
3. Лук и зелень нарежьте и добавьте к нарезанным помидорам. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте.
4. Положите на тарелку специальную форму для тартара и наполните тартаром. Если формы нет – подавайте в стакане.
5. Отправьте в холодильник на 10 минут.
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