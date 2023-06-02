Закуска за 30 минут: рецепт быстрых маринованных помидоров

Эта закуска очень вкусная и по-летнему освежающая. Готовится просто и легко и подойдет даже к праздничному столу.

Ингредиенты:

– Помидор большой – 3 шт

– укроп –1/2 пуч.

– Петрушка – 1/2 пуч.

– чеснок – 3 зуб.

– горчица в зернах – 1 ст. л.

– уксус яблочный – 2.5 ст. л.

– Масло растительное – 3 ст. л.

– сахар – 1/2 ч. л.

– соль – 1/2 ч. л.

– перец черный – 1/3 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Измельчите зелень и выложите в миску. Выдавите туда чеснок. Добавьте яблочный уксус и растительное масло.

2. Добавьте сахар, соль, черный молотый перец.

3. Добавьте горчицу в зернах и перемешайте.

4. Нарежьте помидоры и сложите слоями в миску, промазав каждый слой маринадом.

5. Накройте пищевой пленкой и маринуйте полчаса в холодильнике.

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