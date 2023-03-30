Закуски из простых ингредиентов для пасхального стола
Скоро в Украине начнется празднование Пасхи – одного из главных религиозных праздников для христиан. Традиционно на праздничном столе должны быть пасха и пасхальные яйца, буженина, студень и колбаски.
Впрочем, праздничных блюд действительно может быть гораздо больше. UAportal приготовил рецепты простых закусок для пасхального стола, которые можно приготовить из доступных ингредиентов.
Фаршированные грибы с творогом и медом
Для приготовления этого блюда понадобится совсем немного продуктов, но оно обязательно понравится всем. В частности, нужны:
- большие шампиньоны – 16 шт;
- жидкий мед – 100 г;
- твердый творог – 400 г;
- оливковое масло;
- соль, перец
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Включите духовку на температуру 180 градусов, а пока она будет греться – промойте грибы и удалите ножки, оставив целые шапочки. В шапочку нужно налить немного меда, добавить несколько ложек творога.
Такие заготовки следует переложить на противень, посолить, поперчить и сбрызнуть растительным маслом. Выпекается закуска 10 минут.
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Фаршированные яйца с горчицей
Еще одним вариантом простой закуски являются фаршированные яйца. Для них понадобятся:
- яйца – 6 шт;
- майонез – 2 ст. л;
- горчица – 1 ч. л;
- соль, перец;
- молотая паприка;
- листья петрушки.
Сварите яйца до полной готовности, остудите, почистите и разрежьте пополам. С половинки нужно осторожно удалить желтки. Их нужно растолочь и смешать с майонезом, горчицей и специями. Полученной смесью следует начинить белки, после чего закуску нужно украсить листьями петрушки.
Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.
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