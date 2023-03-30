Закуски из простых ингредиентов для пасхального стола

Скоро в Украине начнется празднование Пасхи – одного из главных религиозных праздников для христиан. Традиционно на праздничном столе должны быть пасха и пасхальные яйца, буженина, студень и колбаски.

Впрочем, праздничных блюд действительно может быть гораздо больше. UAportal приготовил рецепты простых закусок для пасхального стола, которые можно приготовить из доступных ингредиентов.

Фаршированные грибы с творогом и медом

Для приготовления этого блюда понадобится совсем немного продуктов, но оно обязательно понравится всем. В частности, нужны:

большие шампиньоны – 16 шт;

жидкий мед – 100 г;

твердый творог – 400 г;

оливковое масло;

соль, перец

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Включите духовку на температуру 180 градусов, а пока она будет греться – промойте грибы и удалите ножки, оставив целые шапочки. В шапочку нужно налить немного меда, добавить несколько ложек творога.

Такие заготовки следует переложить на противень, посолить, поперчить и сбрызнуть растительным маслом. Выпекается закуска 10 минут.

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Фаршированные яйца с горчицей

Еще одним вариантом простой закуски являются фаршированные яйца. Для них понадобятся:

яйца – 6 шт;

майонез – 2 ст. л;

горчица – 1 ч. л;

соль, перец;

молотая паприка;

листья петрушки.

Сварите яйца до полной готовности, остудите, почистите и разрежьте пополам. С половинки нужно осторожно удалить желтки. Их нужно растолочь и смешать с майонезом, горчицей и специями. Полученной смесью следует начинить белки, после чего закуску нужно украсить листьями петрушки.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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