Залужный по-отечески 'поругал' Маркуса, который записывал видео из окопов о 'кучах трупов врага' (фото)

Главный сержант 47 механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус рассказал об успехах бойцов на фронте и раскрыл некоторые детали, как нашим защитникам приходится бороться за каждый метр земли.

Видео Маркус опубликовал в Facebook. Он говорит, что вчера бойцы "Магура" взяли "крайнюю позицию" врага и должны были всю ночь находиться в тесной траншее, чтобы обороняться для дальнейшего наступления.

"Траншейка узенькая и вся усыпана трупами пид*ров. Пытались как-то спать по очереди и отдыхали. И, собственно, мы в буквальном смысле спали на трупах. Ну что я вам скажу – зато мягко. Сейчас буквально мы собираемся на следующий штурм. Проползем к врагу двумя группами и, даст Бог, застанем врасплох", – рассказал Валерий Маркус.

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На его сообщение отреагировал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Под видео Маркуса он написал: "Валерий! Авось оделся Бигом! Одержишь у меня".

Маркус ответил Залужному, что не может не повиноваться Главнокомандующему. "Слушаюсь", - прокомментировал он "угрозу" начальника.

Украинцы в комментариях под сообщением Маркуса желали ему и его бригаде побед и остаться невредимыми. Также они отметили заботу Залужного о наших бойцах.

Вот как они комментировали слова Главнокомандующего, адресованные Маркусу:

"Справедливый приказ"

"И шапочку обязательно"

"Валерий Залужный ну настоящая родительская забота! Уважение вам, ребята!"

"Валерий Залужный ничего лучше я уже не увижу))))"

"Спасибо Вам Всем за защиту Украины""

"Валерий Залужный, спасибо за то, что делаете".

Ранее Маркус сообщал, как украинские защитники из дрона выследили российских боевиков, скрывавшихся в блиндаже и точным сбросом обезвредили их. Затем они ликвидировали и вражеские танки, ездившие по украинским землям.

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