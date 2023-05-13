Залужный сказал, чем для него запомнилось начало российского вторжения 24 февраля (видео)

Командирские будни с нервами и бессонными ночами. Так Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный охарактеризовал начало российского вторжения в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Комарову для проекта "Год. За кадром".

Залужный напомнил, что российская война в Украине продолжалась и до полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 г, — еще с 2014 года.

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Главнокомандующий говорит, что в первые минуты вторжения 24 февраля он позвонил по телефону всем командующим украинских войск. А потом и сам получил телефонный звонок 0 5 часов утра. Ему позвонил "не очень приятный человек" из-за границы и через что-то просил прощения (Залужный не раскрыл подробностей).

"Пойми нас, военных, потому что для нас война и так шла. Этот день мне запомнился буквально такими двумя интересными моментами: первый момент – то, что буквально, когда это все началось, я обзвонил каждого командующего, отвечавшего за ту другой участок. Или я ему говорил, что началось, а он мне – "я понял". Или командующий мне докладывал, что уже какие-то действия начались, что он выполняет. А я говорил – держись, ты знаешь что делать", – заметил Залужный.

По его словам, дальше "началась обычная командирская работа, обычные командирские будни с бессонными ночами".

Напомним, ранее Залужный рассказал о случае, когда ему пришлось рассказывать матери погибшего пилота, что ее сын погиб во время выполнения военного задания. Главнокомандующий сказал, что в таких случаях ему тяжело сдержать слезы.

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