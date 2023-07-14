Залужный заявил, что не будет спрашивать разрешения на удары по россии и возвращение Крыма

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не будет спрашивать разрешения у западных партнеров на нанесение ударов по рф и возвращение Крыма. По его словам, для этого Украина будет использовать оружие собственного производства.

Об этом Залужный сказал в интервью Washington Post. Он подчеркнул, что сейчас задает себе вопрос, как он может уменьшить потери.

Отмечается, что главнокомандующий начинает утро с информации о потерях среди солдат. Залужный говорит, что откладывает скорбь на потом, чтобы траур сейчас не отвлекал его от важной работы.

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Он добавил, что из-за нехватки вооружения, отсутствия новой западной авиации и условий союзников по ракетам большей дальности ВСУ используют оружие украинского производства для частых ударов через границу, которые Киев никогда официально не признает.

"Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не позволено там делать. Почему? Потому что путин... применит ядерное оружие? Умирающим детям, все равно", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что это "наша проблема", и именно мы должны решать ее.

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"На войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько будет необходимо", – объяснил он.

Залужный также добавил, что планирует вернуть Крым, несмотря на то, что некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о реакции путина.

"Как только у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне все равно – меня никто не остановит", – заявил он.

Ранее Залужный рассказал о случае, когда ему пришлось рассказывать матери погибшего пилота, что ее сын погиб во время выполнения военного задания. Главнокомандующий сказал, что в таких случаях ему тяжело сдержать слезы.

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