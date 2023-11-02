Залужный заявил, что пора расширять категории граждан для мобилизации и увеличивать резервы

Генерал Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, выразил необходимость расширения группы граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

В своей статье для издания The Economist он поделился своими взглядами на этот вопрос, отмечая важность наращивания резервов.

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По словам генерала Залужного, россия не смогла использовать свое численное преимущество в живой силе из-за ограничений, которые на нее налагает владимир путин. путин обеспокоен возможным политическим кризисом, который может спровоцировать всеобщая мобилизация, а также ограничениями в подготовке и экипировке достаточного количества людей. По этому поводу генерал Залужный отметил: "Однако наши возможности подготовки резервов на собственной территории также ограничены".

Генерал Залужный отметил, что в украинском законодательстве существуют пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей в этом контексте.

Он пояснил: "Мы пытаемся исправить эти проблемы. Мы внедряем единый реестр призывников и намерены расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Кроме того, мы вводим "боевую стажировку", которая предполагает размещение мобилизованных и обученных кадров у опытных военных подразделениях по их подготовке".

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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