Замерзнете и станете геями: семья из Краснодара потролила россиян, которые врут о жизни в Европе (видео)

Семейная пара из российского Краснодара переехала жить и работать в Португалию. Они прихватили с собой двух детей.

О своей жизни в "загнивающей" Европе Антон и Олеся сняли видео под названием "Наша жизнь в Португалии по мнению некоторых земляков" и выложили в соцсети. Эти кадры они посвятили землякам, которые до сих пор верят в страшные сказки российской пропаганды по поводу ситуации в европейских странах.

В начале видео семейная пара показала, как спит в шапках, потому что "Европа замерзает". Когда они покидаются от холода в "доме из картона", то улыбаются друг другу "фальшивыми улыбками". По мнению большинства россиян, в Европе никто не улыбается искренне.

Затем Антон и Олеся сразу проверяют счета в банках, потому что "материальные ценности – это самое главное".

Также семейная пара показала, как собирает детей в садик, в котором "бесчеловечные условия содержания и дети спят там в одежде, как бомжи".

Затем они идут греться до дымохода: "повезло, что можно еще найти дрова".

Олеся и Антон пошутили, что после согрева у костра они "вспоминают, что никому здесь не нужны" и "немного плачут" от этого осознания.

Антон говорит, что потом звонит по телефону сыну и просит его быть осторожным, поскольку "везде его могут обратить на гейство".

"Поскольку на Родине мы не смогли ничего добиться, то здесь нам приходится очень много работать. Чтобы заплатить налоги и оплатить счета за газ", – продолжил шутить россиянин.

Он продолжил: "На улицу мы почти не выходим, потому что там очень грязно, воняет наркотиками и преступлениями".

"Да людей там нет – одни мигранты, наркоманы и футболисты – но они еще хуже. А ночью мы получаем деньги от Госдепа на свое жалкое существование".

В своем Инстаграме 30-летний Антон три недели назад сообщил, что иммигрировал с женой и детьми в Португалию.

Напомним, на днях украинские военные пленили россиянина, отрицавшего, что видел в Украине "бандеровцев" и "нацистов", которыми его пугали на россии.

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