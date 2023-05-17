Заморозьте и прокипятите: что делать с вареньем, на котором появилась плесень

Иногда открывая банку с вареньем вы с сожалением замечали, что на нем появилась плесень. Многие не обращают на это внимания, убирают плесень, кипятят варенье и употребляют в пищу. UaPortal разбирался, можно ли есть такое варенье и что с ним делать.

Почему на варенье появляется плесень:

– при приготовлении использовались влажные ягоды;

–в варенье мало сахара;

–банка с вареньем хранилась в сыром помещении;

– недостаточно долго кипятили варенье и оно не пропиталось сахаром;

–в банку попало много воздуха.

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Чтобы избежать появления плесени, варите варенье только в солнечный, сухой день. В банки разливайте горячее варенье.

Можно ли есть варенье, на котором образовалась плесень

Врачи отвечают однозначно – нет. Плесень может вызвать аллергию, дисбактериоз и другие неприятности. Если вам очень жаль выбрасывать варенье, снимите плесень ложкой, стараясь не касаться нижних слоев. Попробуйте его – если нет привкуса и запаха плесени, переложите варенье в чистую банку и поставьте ее в морозилку, чтобы уничтожить споры. Также варенье можно прокипятить – налейте варенье, предварительно сняв плесень, в кастрюлю и добавьте сахар (200 г сахара/1 литр), варите, пока не появится пена. Ее снимите и выбросьте, а варенье быстро съешьте. Можно использовать такое варенье как начинку для выпечки.

Обратите внимание: варенье можно спасти, если слой плесени не больше 2 см. Если после уборки плесени вы все равно чувствуете ее запах или вкус – выбрасывайте продукт.

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