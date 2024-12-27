Российская экспериментальная ракета "Орешник", примененная против Украины в ноябре, была изготовлена с использованием западного производственного оборудования, несмотря на действующие санкции Московского института теплотехники (МИТТ) и компании "Созвездие", которые, по данным украинской разведки, разрабатывали "Орешник", ищут работников, знакомых с металлообрабатывающими системами японской Fanuc и немецких Siemens и Heidenhain.

Эти технологии критически важны для производства высокоточных компонентов ракеты. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственный анализ.

Несмотря на западные санкции, с начала 2024 года в Россию было поставлено технологическое оборудование на сумму не менее $3 млн. В некоторых случаях поставки осуществлялись через Китай в компании, связанные с российским военным сектором. Siemens заявила о строгом соблюдении санкций и расследовании возможных обходов. подтвердила, что оборудование, зафиксированное в производственных цехах, может быть их, но заметила, что оно, вероятно, старое.

Анализ обломков ракет, собранных украинскими экспертами, подтверждает наличие 1057 иностранных деталей в российском оружии. В декабре Украина передала США доказательства применения западных электронных компонентов для атак на гражданскую инфраструктуру.

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Кремль в течение длительного времени возлагается на импортное оборудование для производства высокотехнологичного оружия, в том числе ракет.

Западные союзники Украины должны сосредоточить усилия на прекращении поставок технологий, используемых Россией в военной сфере. Это может стать решающим шагом в усилении санкционного давления.

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Напомним, Силы обороны уничтожили колонну вражеской бронетехники на Времевском направлении.