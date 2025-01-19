Зарплата до 60 тысяч без высшего образования: кого ищут работодатели в Украине

Отсутствие высшего образования не препятствует украинцам, которые ищут высокооплачиваемую работу. Некоторые компании готовы предложить зарплату до 60 000 грн. представителям отдельных специальностей.

В частности, строительная компания набирает опытного оператора экскаватора для работы на строительстве складских помещений с оплатой от 40 000 до 60 000 грн. Такую сумму предлагает СТО для автомеханика. Среди требований – отсутствие вредных привычек, порядочность и желание работать, пишет Oboz.ua.

Логистическая компания предлагает заработок от 53 000 до 90 000 грн водителю-международнику. "Мы ищем кандидатов с опытом работы водителем-международником от 1 года, знанием ПДД, способностью к концентрации и длительной езде. Основная задача – это оперативная и безопасная доставка грузов к месту назначения", – говорится в описании вакансии.

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Преподаватели английского языка могут получать хорошую оплату труда. Некоторые работодатели готовы предложить таким специалистам зарплату более 40 000 грн.

К примеру, центр иностранных языков набирает преподавателя английского языка с оплатой от 20 000 до 50 000 грн. Для этой работы необходимо:

уровень владения английским языком не ниже Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

высшее образование (филология, преподаватель, переводчик), хотя предпочтение отдается высокому уровню языковых знаний и навыкам преподавания.

Также компания, организующая курсы английского языка, готова платить от 15000 до 52000 грн преподавателям. Среди требований:

уровень владения английским на уровне не ниже Advanced;

опыт работы с взрослыми студентами.

Ранее мы говорили, что на рынке труда катастрофический дефицит кадров.

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