Зарплата или пенсия: Как работающим пенсионерам не потерять выплаты из-за трудоустройства

Выходя на пенсию, многие пожилые люди решают не оставлять работу навсегда и ищут возможности для активности и заработка, то ли по необходимости в связи с маленькой пенсией, то ли из-за желания остаться активными и полезными обществу. Независимо от мотивов работающие пенсионеры часто рассчитывают на дополнительный доход.

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О ситуациях, когда пенсионерам приходится выбирать между заработной платой и пенсионными выплатами, рассказывает издание "На пенсии".

После того, как пенсионер решил продолжать работать, важно иметь в виду, что в отдельных случаях он может приостановить получение пенсионных выплат. Возникает вопрос, почему так происходит, и какие правила одновременного получения пенсии и заработной платы.

В зависимости от вида пенсии и рабочей деятельности пенсионера существуют разные условия по получению пенсионных выплат. Например, для пенсионеров, имеющих право на пенсию по выслуге лет, условием является прекращение работы и неработа на других рабочих местах. Чтобы получать такую пенсию, пенсионер должен прекратить свою трудоспособность. В случае трудовой занятости пенсионер должен уведомить Пенсионный Фонд Украины и приостановить выплату пенсии во время работы, и она будет возобновлена на следующий день после окончания рабочего контракта.

В других случаях, когда пенсия не связана с выслугой лет, пенсионер может спокойно работать на работе или заниматься другим видом деятельности, не прекращая получения пенсионных выплат. Это означает, что пенсионеры могут совмещать пенсию с заработной платой и не иметь ограничений на получение обоих видов дохода.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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