Зарплаты военных в 2024: какие изменения ждут в августе и как рассчитать свои выплаты

Зарплата военных в Украине формируется на основе различных аспектов, включая их звание и место прохождения службы.

Команда UAportal совместно с NV рассказывает, сколько зарабатывают украинские военные в настоящее время и предусмотрены ли изменения в размере денежного обеспечения с 1 августа.

В августе 2024 года в Украине действуют следующие нормативные документы, которые устанавливают правила и размеры денежных выплат военнослужащим:

Приказ Министерства обороны Украины № 260 от 07.06.2018, который определяет порядок предоставления денежного обеспечения военным Вооруженных Сил Украины и другим категориям лиц;

Приказ Министерства обороны Украины № 280 от 22.05.2017, регламентирующий финансирование воинских частей, учреждений и организаций (с изменениями);

Решение Министра обороны Украины № 183/уд от 16.01.2024.

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров Украины № 704, заработная плата военных формируется из следующих составляющих: должностной оклад, оклад за воинское звание и доплата за стаж службы.

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Дополнительные выплаты могут быть назначены за выполнение оборонных задач, работу в сложных условиях или в зоне боевых действий, а также за деятельность в сфере кибербезопасности.

Также военнослужащие имеют право на единовременные выплаты при подписании контракта в 2024 году или во время прохождения лечения.

На данный момент известно, что минимальный заработок мобилизованного военнослужащего до конца 2024 года составит 33 тысячи гривен. Эта сумма включает минимальный оклад солдата-срочника в размере 20 тысяч гривен и минимальный оклад за воинское звание - 13 тысяч гривен. Важно отметить, что с этих выплат не взимается военный сбор в размере 1,5% от суммы дохода.

Военные, которые служат в ракетных войсках, артиллерии и ПВО и осуществляют огневое поражение противника, получают выплату в размере 100 000 гривен независимо от пребывания в зоне боевых действий. Аналогичную выплату получают и военные, занимающиеся разминированием территорий за пределами зоны боевых действий.

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Калькулятор выплат военным

Весной этого года Министерство обороны Украины запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ. Этот инструмент позволяет ввести личные данные о службе и быстро получить расчет суммы, которую может ожидать военный за выбранный период. Калькулятор анализирует различные параметры, такие как тип службы, воинское звание, тарифный разряд, выслугу лет, степень секретности, особенности службы, место ее прохождения, участие в боевых действиях и мероприятиях по национальной безопасности и обороне и тому подобное.

Благодаря этому калькулятору можно получить детальный расчет финансового обеспечения, в который входят базовая зарплата по званию, оклад по должности, надбавка за выслугу лет, надбавка за секретность, надбавка за особенности прохождения службы, ежемесячная премия, дополнительное вознаграждение и тому подобное.

Этот онлайн-инструмент предоставляет возможность действующим военным самостоятельно определить величину своих выплат и, при необходимости, сравнить их с реально полученными средствами.

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