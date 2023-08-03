Защита от болезни и гниения: как овсяные хлопья спасут баклажаны

Среди любимцев летнего урожая – несомненно баклажаны, которые своим вкусом и ароматом завоевали сердца многих. Чтобы получить вкусный и устойчивый урожай этих овощей, следует подкармливать баклажаны.

В частности, UAportal предлагает попробовать вместо обычных удобрений использовать овсяные хлопья. Этот метод подкормки становится все более популярен среди садоводов, ведь имеет ряд преимуществ. В первую очередь, овсяные хлопья богаты витаминами и микроэлементами, которые предоставляют баклажанам важные ресурсы для здорового роста и созревания. Такое удобрение делает растения устойчивыми к изменению погодных условий, защищает их от заболеваний и гниения.

Читайте также: Как понять, чего не хватает помидорам: три важных признака

Для подкормки баклажанов можно использовать овсяное молоко. Для этого приготовление нужно взять 3 столовые ложки овсяных хлопьев и измельчить с помощью блендера. Затем этот порошок залить 1 литром воды и оставляют настояться в течение 2 часов. После настоя смешивают с водой в равных пропорциях и поливают баклажаны под корень через день.

Другой способ – приготовить настой из овсяных хлопьев. Пол килограмма овсяных хлопьев следует залить 10 литрами воды и поставить настаиваться в течение 5-7 дней. Этим настоем можно поливать не только баклажаны, но и помидоры. Во каждый куст вносят 500 мл настоя, что обеспечит им необходимый питательный эффект.

Таким образом, применение овсяных хлопьев в качестве удобрения поможет вам получить урожай вкусных и здоровых баклажанов.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем нужно подкармливать баклажаны, чтобы получить большой урожай.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !