Защитят овощи от болезней: какие цветы следует посадить в огороде

Есть сорта цветов, которые обладают не только красивым внешним видом, но и улучшают состояние почвы, защищают растения от болезней и отпугивают комаров. Это все о бархатцах. Почему стоит посадить их на своем огороде подскажет UaPortal.

Высаживайте бархатцы во дворе и вдоль грядок. Так они оградят растения от болезней и вредителей, в частности нематод.

Аромат бархатцев отпугивает от двора комаров и клопов, поэтому сажайте их возле дома, окон и дверей. Кроме того, в бархатцах содержится специальное вещество, являющееся основной составляющей репеллентов.

Читайте также: Опытные садоводы рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в июне

Также следует сажать их возле овощей: кабачков, тыквы и помидоров. Бархатцы защитят их от вредителей и помогут овощам в росте.

Бархатцы улучшают качество почвы – овощи, высаженные после бархатцев, меньше болеют. Также они защищают овощи от фитофторы, которая особенно опасна для помидоров.

Их даже можно использовать в качестве удобрения – просто внесите в землю измельченные стебли бархатцев осенью, когда цветы отцветут.

Также бархатцы предотвращают эрозию и обогащают почву благодаря прочной корневой системе и большим листьям.

Напомним, мы уже писали о растениях, которые следует выращивать дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !