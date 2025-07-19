Засчитывается ли обучение в вузе в страховой стаж: подробности

Многие украинцы в течение своей жизни получили высшее образование. Однако это не всегда считается частью страхового стажа.

Дело в том, что после определенного года обучения в высших учебных заведениях больше не включают в страховой стаж. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины.

На сегодня в Украине в страховой стаж засчитывается только период обучения до 1 января 2004 года, согласно Закону Украины № 1788 "О пенсионном обеспечении".

В чем заключается проблема

Еще с начала 2004 года вступил в силу Закон Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который ввел понятие "страховой стаж" и отменил правило, согласно которому обучение засчитывалось в этот стаж.

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Однако с введением понятия "страховой стаж" важно то, что работодатель делал для своего работника:

какую сумму страховых взносов он перечислял в Пенсионный фонд;

в течение какого периода это происходило.

Поэтому лицо, получившее образование после 1 января 2004 года, не сможет включить этот период в свой страховой стаж.

Напомним, ранее мы рассказывали, как страховой стаж влияет на размер пенсии.

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