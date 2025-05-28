Засчитывают ли обучение в вузе в стаж в 2025 году: подробности

В Украине в отдельных случаях период обучения в университете может быть учтен как часть трудового стажа. Впрочем, существуют определенные нюансы.

Чтобы годы обучения были отнесены к стажу, лицо должно отвечать установленным требованиям. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Согласно Закону Украины от 5 ноября 1991 года № 1788 "О пенсионном обеспечении", период обучения засчитывается в трудовой стаж только в случаях, когда образование было получено до 2004 года.

Это связано с тем, что именно в начале 2004 года вступил в силу новый Закон Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Этот нормативный акт:

ввел понятие страхового стажа;

отменил норму о зачислении обучения, из-за чего с тех пор годы образования не входят в страховой стаж.

Как страховой стаж влияет на размер пенсии: формула расчета

С введением понятия "страховой стаж" имеет значение то, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов за работника платил в Пенсионный фонд работодатель, – отмечается на сайте ПФУ.

Кому не засчитают обучение в страховой стаж?

Начиная с 1 января 2004 года, период обучения засчитывается в страховой стаж только для отдельных категорий граждан, охваченных системой общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Вместе с тем студенты заведений высшего и среднего специального образования, профессионально-технических училищ, участники курсов подготовки, повышения квалификации, переквалификации, а также аспиранты, докторанты и клинические ординаторы не включены в этот перечень.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие надбавки к пенсии можно получить за сверхурочный стаж.

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