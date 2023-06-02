Завтрак аристократов: как приготовить яйца по-шотландски

В Шотландии есть блюдо, отличающееся от обычного способа приготовления яиц. Это блюдо называется "Скотч-Эггс" или шотландские яйца. Она имеет особый вкус и готовится путем обёртывания вареных яиц в фарш и обжаривания их в панировке.

Яйца по-шотландски являются традиционным британским блюдом, которое можно подавать как горячее или холодное, как закуску или основное блюдо. Это блюдо имеет множество вариантов приготовления, в зависимости от использованного фарша, специй и соусов. В этом рецепте рекомендуется использовать смесь свиного и говяжьего фарша, петрушки, мускатного ореха и кориандра, но вы можете добавить свои любимые приправы.

Читайте также: Как приготовить шоколадный фондан, чтобы был как в ресторане

Ингредиенты:

450 г свиного фарша;

450 г говяжьего фарша;

Яйца (сырые);

60 г панировочных сухарей;

60 г нарезанной свежей петрушки;

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;

1/4 чайной ложки молотого кориандра;

1/4 чайной ложки большой соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

6 вареных яиц, очищенных;

30 г муки;

120 г панировочных сухарей;

масло для жарки.

В большой миске смешайте свиной и говяжий фарш, взбитые яйца, панировочные сухари, петрушку, мускатный орех, кориандр, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты вилкой или руками.

Разделите фарш на шесть равных частей. Из каждой части сформируйте плоский круг диаметром около 15 см. Положите по одному вареному яйцу на каждый круг и полностью закройте фаршем, образуя шар. Слегка приплюсните шары из фарша.

В другой миске разбейте два сырых яйца. Обваляйте каждое яйцо, покрытое фаршем, сначала в муке, затем в разбитых яйцах, а затем в панировочных сухарях, тщательно обкатывая со всех сторон.

В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте масло до температуры около 180 °C (можно проверить готовность масла, опустив в него кусочек хлеба, который должен подрумяниться за 30 секунд). Осторожно опустите яйца в горячее масло (не более двух раз) и жарьте по 8 минут с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета. Переворачивайте их аккуратно с помощью щипцов или лопатки.

Извлеките яйца из масла и разместите на бумажных полотенцах, чтобы снять лишнее масло. Подаются шотландские яйца горячими или остывшими с соусом по вашему вкусу. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!