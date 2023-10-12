Завтрак гурманов: Как объединить растворимый кофе и мороженое
Кофейное мороженое – это настоящий кулинарный наслажденный для всех, кто обожает кофе и решил попробовать его в холодном десерте. Этот рецепт прекрасно подойдет как для любителей кофе, так и для любителей леденцов.
Все, что вам понадобится, это несколько доступных ингредиентов и желание насладиться этим изысканным вкусом, пишет Таблоид Волыни. К этому десерту можете сделать кофе глясе, для чего в напиток нужно просто добавить мороженое.
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Если вы хотите получить более жирное мороженое, вместо кукурузного крахмала добавьте яйца, которые помогут достичь большей густоты. В противном случае, этот рецепт идеально подходит для тех, кто предпочитает менее жирное мороженое.
Ингредиенты:
- 450 мл молока;
- 2-3 столовых ложки растворимого кофе;
- 150 г сахара;
- 2 чайные ложки кукурузного крахмала;
- 2 яйца.
Приготовление:
- Начните, смешав все ингредиенты до однородности. Добавьте молоко, растворимый кофе, сахар, кукурузный крахмал и яйца. Тщательно перемешайте всю массу, чтобы избежать комочков.
- Разогрейте смесь на среднем огне, постоянно помешивая. Важно избегать закипания, чтобы не изменять структуру мороженого. Доведите до однородности и выключите плиту.
- Дайте полученной смеси остыть при комнатной температуре, а затем положите ее в морозильник. Ждите, пока она станет очень холодной, но не замерзнет полностью.
- В другой миске взбейте сливки до образования стойких пиков. Добавить охлажденную смесь и тщательно перемешать. После этого переложите массу в лоток и расположите в морозильнике.
- В течение 1-1,5 часов снимайте лоток с мороженым каждые 15-20 минут и перемешивайте ложкой или лопаткой. Это поможет избежать образования кристаллов льда.
- После 4-5 раз перемешивания мороженое можно пробить блендером, чтобы уничтожить какие-либо остаточные кристаллы льда, если они появились. Не удивитесь, если после этого мороженое немного уменьшится в объеме и появятся пузырьки воздуха – это правильно.
- На последнем этапе оставьте мороженое в морозильнике на несколько часов или даже на ночь.
- Перед подачей извлеките мороженое из морозильника и оставьте на 15 минут на столе. После этого вы сможете легко сформировать красивые шарики мороженого с помощью ложки для мороженого.
Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.
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