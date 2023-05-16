Завтрак за 50 грн на двоих: готовим яичницу с овощами
Завтрак называют самым главным приёмом пищи – он помогает зарядиться энергией и подготовиться к новому дню. Первую за день еду желательно употреблять через 30-60 минут после пробуждения.
Если вы встаете незадолго до выхода на работу и нет времени готовить "идеальные завтраки", можете попробовать быстрый рецепт яичницы, пользу которой дополнят овощи.
Предлагаем вам рецепт овощной яичницы, стоимость которой на два человека не превысит и 50 грн (дополняйте это блюдо любыми ингредиентами – по вкусу).
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Ингредиенты:
- 2 яйца
- Половина лука
- 1 помидор
- 1 перец (по желанию)
- 2 гриба (по желанию)
- Соль и перец
- Растительное масло – столовая ложка
Как готовить:
- Очистить и нарезать овощи на мелкие кубики или слайсы.
- Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне.
- Добавьте лук и жарьте его, пока он не станет мягким и золотистым.
- Добавьте в лук нарезанные помидоры, перец и грибы. Приготовьте, пока овощи не станут мягкими.
- Разбейте яйца в миску, добавьте соль и перец и взбейте вилкой.
- Добавьте яйца на сковороду и перемешайте. Накройте крышкой и жарьте 7 мин.
- Подайте на стол, украсив зеленью или свежими овощами – по желанию.
Это блюдо выглядит очень аппетитно, легко приготовлено и содержит много полезных веществ. Оно также очень вариативное, поскольку можно менять овощи в зависимости от вашего вкуса.
Предлагаем узнать невероятно простой рецепт полезного завтрака.
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